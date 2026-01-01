Springfield Golf Guide
Springfield Golf Courses
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Springfield, New JerseyPrivate5.04
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Springfield, New JerseyPrivate5.01
Golf Courses Near Springfield
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Westfield, New JerseyPrivate5.01
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Kenilworth, New JerseyPublic4.6789261671158
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Summit, New JerseyPrivate0.00
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Kenilworth, New JerseyPublic4.4188314678324
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Summit, New JerseyPrivate0.00
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Summit, New JerseyMunicipal3.01
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Short Hills, New JerseyPrivate/Municipal3.16666666673
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Maplewood, New JerseyPrivate5.02
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Scotch Plains, New JerseyMunicipal4.3503921569270
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Union, New JerseyPrivate5.03
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