Kenilworth Golf Guide
Kenilworth Golf Courses
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Kenilworth, New JerseyPublic4.4188314678324
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Kenilworth, New JerseyPublic4.6789261671158
Golf Courses Near Kenilworth
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Union, New JerseyPrivate5.03
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Springfield, New JerseyPrivate5.04
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Springfield, New JerseyPrivate5.01
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Westfield, New JerseyPrivate5.01
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Maplewood, New JerseyPrivate5.02
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Newark, New JerseyPublic4.0386523897552
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Clark, New JerseyPublic4.2573140367741
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Scotch Plains, New JerseyMunicipal4.3503921569270
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Short Hills, New JerseyPrivate/Municipal3.16666666673
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Summit, New JerseyPrivate0.00
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