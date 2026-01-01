Summit Golf Guide
Summit Golf Courses
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Summit, New JerseyPrivate
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Summit, New JerseyPrivate
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Summit, New JerseyMunicipal3.01
Golf Courses Near Summit
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Short Hills, New JerseyPrivate/Municipal3.16666666673
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Short Hills, New JerseyMunicipal3.3313323471358
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Florham Park, New JerseyPrivate5.02
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Springfield, New JerseyPrivate5.01
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Chatham, New JerseyPrivate
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Springfield, New JerseyPrivate5.04
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Madison, New JerseyPrivate5.02
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Livingston, New JerseyPrivate3.66666666673
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Florham Park, New JerseyPublic3.915899289479
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Westfield, New JerseyPrivate5.01
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