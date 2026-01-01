Au Sable Forks Golf Guide
Au Sable Forks Golf Courses
Golf Courses Near Au Sable Forks
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Port Kent, New YorkPublic4.831932773118
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Peru, New YorkPublic
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Willsboro, New YorkPublic5.01
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Elizabethtown, New YorkMunicipal5.01
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Plattsburgh, New YorkSemi-Private/Resort1.16666666673
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Plattsburgh, New YorkPublic
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Lake Placid, New YorkResort
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Lake Placid, New YorkResort
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Lake Placid, New YorkResort4.20833333339
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Lake Placid, New YorkResort
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