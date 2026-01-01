Elizabethtown Golf Guide
Elizabethtown Golf Courses
Golf Courses Near Elizabethtown
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Westport, New YorkPublic2.93333333336
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Saint Huberts, New YorkPrivate
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Vergennes, VermontResort3.54
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Port Henry, New YorkPublic
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Willsboro, New YorkPublic5.01
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Au Sable Forks, New YorkPublic
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Lake Placid, New YorkPublic4.181818181811
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Lake Placid, New YorkResort
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Lake Placid, New YorkResort
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Lake Placid, New YorkResort
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