Port Kent Golf Guide
Port Kent Golf Courses
Golf Courses Near Port Kent
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Peru, New YorkPublic
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Plattsburgh, New YorkSemi-Private/Resort1.16666666673
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Plattsburgh, New YorkPublic
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South Hero, VermontPublic/Resort
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Willsboro, New YorkPublic5.01
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Burlington, VermontPrivate4.01
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Grand Isle, VermontPublic/Resort
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South Burlington, VermontSemi-Private4.65
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Au Sable Forks, New YorkPublic
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Shelburne, VermontSemi-Private2.66666666673
See Also
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