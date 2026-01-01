Plattsburgh, New York

The Bluff Point Golf Resort nestles up to the shores of Lake Champlain, a view that has been enjoyed by U.S. Presidents William McKinley and William Howard Taft. The course by A.W. Tillinghast features a backdrop of Vermont's Green Mountains and the lake on several holes. Overnight guests can choose from 12 suites with a bed, pull-out sofa, TV,…