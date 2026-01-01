Plattsburgh Golf Guide
Plattsburgh Golf Courses
-
Plattsburgh, New YorkPublic
-
Plattsburgh, New YorkSemi-Private/Resort1.16666666673
Golf Courses Near Plattsburgh
-
Peru, New YorkPublic
-
Grand Isle, VermontPublic/Resort
-
South Hero, VermontPublic/Resort
-
Port Kent, New YorkPublic4.831932773118
-
Milton, VermontPublic
-
Altona, New YorkPublic
-
Burlington, VermontPrivate4.01
-
Au Sable Forks, New YorkPublic
-
South Alburg, VermontSemi-Private4.03
-
Willsboro, New YorkPublic5.01
Plattsburgh Golf Resorts
-
Plattsburgh, New YorkThe Bluff Point Golf Resort nestles up to the shores of Lake Champlain, a view that has been enjoyed by U.S. Presidents William McKinley and William Howard Taft. The course by A.W. Tillinghast features a backdrop of Vermont's Green Mountains and the lake on several holes. Overnight guests can choose from 12 suites with a bed, pull-out sofa, TV,…
See Also
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 18 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 3 reviews