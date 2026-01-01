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Plattsburgh Golf Courses

Golf Courses Near Plattsburgh

Plattsburgh Golf Resorts

  • Bluff Point GC: #18
    Bluff Point Golf Resort
    Plattsburgh, New York
    The Bluff Point Golf Resort nestles up to the shores of Lake Champlain, a view that has been enjoyed by U.S. Presidents William McKinley and William Howard Taft. The course by A.W. Tillinghast features a backdrop of Vermont's Green Mountains and the lake on several holes. Overnight guests can choose from 12 suites with a bed, pull-out sofa, TV,…

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