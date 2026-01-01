Cobleskill Golf Guide
Cobleskill Golf Courses
Golf Courses Near Cobleskill
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Canajoharie, New YorkPublic4.100840336118
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Stamford, New YorkSemi-Private4.076923076913
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Duanesburg, New YorkPublic0.00
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Fort Johnson, New YorkSemi-Private4.66666666673
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Duanesburg, New YorkPublic1.01
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Altamont, New YorkPublic5.04
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Johnstown, New YorkPublic4.368421052619
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Amsterdam, New YorkMunicipal3.722222222218
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Springfield Center, New YorkPublic4.02
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Cooperstown, New YorkPublic/Resort4.648785300379
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