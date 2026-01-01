Stamford Golf Guide
Stamford Golf Courses
Golf Courses Near Stamford
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Roxbury, New YorkSemi-Private4.52
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Margaretville, New YorkResort5.04
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Windham, New YorkResort4.333333333312
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Cobleskill, New YorkPublic4.839285714333
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Windham, New YorkResort4.333333333312
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Margaretville, New YorkPublic4.02
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Delhi, New YorkPublic5.01
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Windham, New YorkPublic/Resort4.379310344829
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North Franklin, New YorkPublic4.01
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Cooperstown, New YorkPublic/Resort4.648785300379
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