Fayetteville Golf Guide
Fayetteville Golf Courses
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Fayetteville, New YorkMunicipal4.944444444413
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Fayetteville, New YorkPublic3.707829473399
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Fayetteville, New YorkPrivate5.01
Golf Courses Near Fayetteville
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East Syracuse, New YorkPublic3.914438502792
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Manlius, New YorkPrivate5.02
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Kirkville, New YorkPublic4.01
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Jamesville, New YorkPublic4.564705882411
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Syracuse, New YorkPublic4.04
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Syracuse, New YorkPrivate3.03
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Syracuse, New YorkPublic3.03
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East Syracuse, New YorkPublic3.01
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Kirkville, New YorkPublic0.00
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Syracuse, New YorkPublic/Municipal0.00
Fayetteville Driving Ranges
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