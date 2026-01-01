Frankfort Golf Guide
Frankfort Golf Courses
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Frankfort, New YorkPublic4.01
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Frankfort, New YorkSemi-Private
Golf Courses Near Frankfort
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Ilion, New YorkPublic
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New Hartford, New YorkPublic
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Clayville, New YorkPrivate
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Herkimer, New YorkPublic3.01
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Sauquoit, New YorkPublic5.01
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Utica, New YorkPublic4.52
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Utica, New YorkSemi-Private4.01
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Little Falls, New YorkSemi-Private5.01
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New York Mills, New YorkPublic3.02
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New Hartford, New YorkPrivate5.02
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