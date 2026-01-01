Glen Cove Golf Guide
Glen Cove Golf Courses
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Glen Cove, New YorkMunicipal/Semi-Private1.85714285713
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Glen Cove, New YorkPrivate
Golf Courses Near Glen Cove
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Locust Valley, New YorkPrivate
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Glen Head, New YorkPrivate
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Locust Valley, New YorkPrivate
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Glen Head, New YorkPrivate
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Glen Head, New YorkPrivate/Resort
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Oyster Bay, New YorkPrivate
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Sands Point, New YorkPrivate
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Roslyn Harbor, New YorkPrivate
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East Norwich, New YorkPrivate
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Port Washington, New YorkPublic2.785714285728
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