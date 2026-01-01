Sands Point Golf Guide
Sands Point Golf Courses
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Sands Point, New YorkPrivate
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Sands Point, New YorkPrivate5.01
Golf Courses Near Sands Point
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Port Washington, New YorkPublic2.785714285728
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Glen Head, New YorkPrivate/Resort
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Port Washington, New YorkPrivate
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Port Washington, New YorkPublic2.785714285728
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Plandome, New YorkPrivate
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Roslyn Harbor, New YorkPrivate
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Glen Head, New YorkPrivate
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Glen Cove, New YorkPrivate
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Glen Cove, New YorkMunicipal/Semi-Private1.85714285713
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North Hills, New YorkPublic3.05
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