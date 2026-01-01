Johnson Golf Guide
Johnson Golf Courses
Golf Courses Near Johnson
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Westtown, New YorkPublic
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Pine Island, New YorkPublic4.83333333336
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Port Jervis, New YorkSemi-Private4.2311906118215
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Middletown, New YorkPrivate
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Middletown, New YorkPrivate5.02
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Warwick, New YorkPrivate
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McAfee, New JerseyPublic/Resort
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Middletown, New YorkPublic/Municipal4.2024997271394
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McAfee, New JerseyPublic/Resort
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McAfee, New JerseyPublic/Resort
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