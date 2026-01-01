Middletown Golf Guide
Middletown Golf Courses
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Middletown, New YorkPublic/Municipal4.2024997271394
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Middletown, New YorkPrivate5.02
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Middletown, New YorkPrivate
Golf Courses Near Middletown
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Montgomery, New YorkPublic/Municipal2.8567233061270
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Montgomery, New YorkPublic3.9049707602119
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Campbell Hall, New YorkPrivate
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Johnson, New YorkPublic4.76666666676
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Montgomery, New YorkPublic2.55555555568
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Westtown, New YorkPublic
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Pine Island, New YorkPublic4.83333333336
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Walden, New YorkPrivate
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Monroe, New YorkSemi-Private3.4999368448118
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Warwick, New YorkPrivate
Middletown Driving Ranges
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