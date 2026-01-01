McAfee Golf Guide
McAfee Golf Courses
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McAfee, New JerseyPublic/Resort
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McAfee, New JerseyPublic/Resort
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McAfee, New JerseyPublic/Resort
Golf Courses Near McAfee
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Vernon, New JerseyPublic/Resort3.5671191554155
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Hamburg, New JerseyResort4.079351065185
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Hamburg, New JerseySemi-Private/Resort4.1242668622465
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Hamburg, New JerseyPublic/Resort4.0587692484346
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Hamburg, New JerseySemi-Private/Resort4.4572383125414
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Franklin, New JerseyPublic/Resort4.2335843428551
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Franklin, New JerseyPrivate4.01
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Pine Island, New YorkPublic4.83333333336
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Warwick, New YorkPrivate0.00
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Warwick, New YorkPublic/Municipal4.4259282914501
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