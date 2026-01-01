Lake George Golf Guide
Lake George Golf Courses
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Lake George, New YorkPublic3.142414860721
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Lake George, New YorkPublic/Resort3.9747442455140
Golf Courses Near Lake George
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Queensbury, New YorkPublic
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Queensbury, New YorkSemi-Private4.9015256588207
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Queensbury, New YorkPrivate5.02
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Queensbury, New YorkPublic3.03
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Hudson Falls, New YorkPublic3.606060606133
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Fort Edward, New YorkPublic
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Warrensburg, New YorkResort4.54
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Stony Creek, New YorkPrivate/Resort
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Hartford, New YorkPublic
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Bolton Landing, New YorkPublic/Resort4.03
Lake George Golf Resorts
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Lake George, New YorkThe Top of the World Resort lives up to its name, placed atop French Mountain overlooking Lake George and the surrounding countryside. Its Adirondack-style inn and challenging 6,044-yard golf course were built in the 1920s. The restaurant is versatile, serving breakfast to fine dining for dinner.
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