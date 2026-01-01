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Lake George Golf Resorts

  • Top of the World - views
    Top of the World Golf Resort
    Lake George, New York
    The Top of the World Resort lives up to its name, placed atop French Mountain overlooking Lake George and the surrounding countryside. Its Adirondack-style inn and challenging 6,044-yard golf course were built in the 1920s. The restaurant is versatile, serving breakfast to fine dining for dinner.

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