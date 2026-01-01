Richfield Springs Golf Guide
Richfield Springs Golf Courses
Golf Courses Near Richfield Springs
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Springfield Center, New YorkPublic4.02
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Cooperstown, New YorkPublic/Resort4.648785300379
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Little Falls, New YorkSemi-Private5.01
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Ilion, New YorkPublic
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Frankfort, New YorkPublic4.01
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West Winfield, New YorkPublic3.02
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Canajoharie, New YorkPublic4.100840336118
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Clayville, New YorkPrivate
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Herkimer, New YorkPublic3.01
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Little Falls, New YorkPublic/Municipal5.01
See Also
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