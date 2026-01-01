Locke Golf Guide
Locke Golf Courses
Golf Courses Near Locke
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Groton, New YorkSemi-Private3.52
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Lansing, New YorkPublic4.01
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Cortland, New YorkPrivate5.01
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Owasco, New YorkSemi-Private4.266666666715
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Cortland, New YorkPublic
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King Ferry, New YorkPublic3.61111111117
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Cortland, New YorkPublic4.52
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Cortland, New YorkPublic
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Tully, New YorkPublic4.62532
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Aurora, New YorkPublic
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1 course | 0 reviews