Aurora Golf Guide
Aurora Golf Courses
Golf Courses Near Aurora
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King Ferry, New YorkPublic3.61111111117
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Lansing, New YorkPublic4.01
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Ovid, New YorkPublic/Municipal
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Seneca Falls, New YorkSemi-Private4.329768270937
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Seneca Falls, New YorkPublic
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Waterloo, New YorkPublic5.02
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Auburn, New YorkPrivate
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Auburn, New YorkPublic
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Cayuga, New YorkPublic
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Trumansburg, New YorkPublic4.52
See Also
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