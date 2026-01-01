Owasco Golf Guide
Owasco Golf Courses
Golf Courses Near Owasco
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Auburn, New YorkPublic
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Auburn, New YorkPrivate
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Skaneateles, New YorkPrivate5.02
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Auburn, New YorkPublic4.01
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Skaneateles, New YorkPublic4.64705882353
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Auburn, New YorkPublic2.02
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Elbridge, New YorkPublic3.54
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Marcellus, New YorkSemi-Private3.9312983394174
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Weedsport, New YorkPublic4.03921568636
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Cayuga, New YorkPublic
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