Trumansburg Golf Guide
Trumansburg Golf Courses
Golf Courses Near Trumansburg
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Ithaca, New YorkPublic4.254
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Lansing, New YorkPublic4.01
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King Ferry, New YorkPublic3.61111111117
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Ithaca, New YorkPublic/Municipal
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Ithaca, New YorkPrivate
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Ithaca, New YorkPrivate3.02
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Ovid, New YorkPublic/Municipal
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Aurora, New YorkPublic
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Watkins Glen, New YorkSemi-Private4.01
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Locke, New YorkSemi-Private3.33333333339
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