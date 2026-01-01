Lansing Golf Guide
Lansing Golf Courses
Golf Courses Near Lansing
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King Ferry, New YorkPublic3.61111111117
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Trumansburg, New YorkPublic4.52
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Aurora, New YorkPublic
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Ithaca, New YorkPublic4.254
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Locke, New YorkSemi-Private3.33333333339
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Ovid, New YorkPublic/Municipal
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Ithaca, New YorkPublic/Municipal
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Ithaca, New YorkPrivate
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Ithaca, New YorkPrivate3.02
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Groton, New YorkSemi-Private3.52
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1 course | 0 reviews
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