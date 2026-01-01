New Berlin Golf Guide
New Berlin Golf Courses
Golf Courses Near New Berlin
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Edmeston, New YorkSemi-Private3.02
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Laurens, New YorkPublic
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Laurens, New YorkPublic
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Sherburne, New YorkPublic5.01
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West Winfield, New YorkPublic3.02
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Oneonta, New YorkPrivate3.33333333336
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Norwich, New YorkSemi-Private
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Cooperstown, New YorkPublic/Resort4.648785300379
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North Franklin, New YorkPublic4.01
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Bainbridge, New YorkMunicipal
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