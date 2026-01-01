Auburn Golf Guide
Auburn Golf Courses
-
Auburn, New YorkPublic2.02
-
Auburn, New YorkPublic1.52
-
Auburn, New YorkPublic
-
Auburn, New YorkPrivate
Golf Courses Near Auburn
-
Weedsport, New YorkPublic4.03921568636
-
Skaneateles, New YorkPrivate5.02
-
Cayuga, New YorkPublic
-
Owasco, New YorkSemi-Private4.266666666715
-
Elbridge, New YorkPublic3.54
-
Skaneateles, New YorkPublic4.64705882353
-
Seneca Falls, New YorkSemi-Private4.329768270937
-
Seneca Falls, New YorkPublic
-
Camillus, New YorkPublic4.652665565455
-
Marcellus, New YorkSemi-Private3.9312983394174
Auburn Driving Ranges
See Also
-
1 course | 15 reviews
-
1 course | 6 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
2 courses | 5 reviews
-
2 courses | 37 reviews
-
2 courses | 174 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
4 courses | 475 reviews