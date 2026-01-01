Cayuga Golf Guide
Cayuga Golf Courses
Golf Courses Near Cayuga
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Auburn, New YorkPublic2.02
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Seneca Falls, New YorkPublic
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Seneca Falls, New YorkSemi-Private4.319448353538
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Waterloo, New YorkPublic5.02
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Weedsport, New YorkPublic4.03921568636
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Auburn, New YorkPublic1.52
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Auburn, New YorkPrivate
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Auburn, New YorkPublic
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Geneva, New YorkPublic3.782608695746
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Elbridge, New YorkPublic3.54
See Also
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