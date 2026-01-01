Pavilion Golf Guide
Pavilion Golf Courses
Golf Courses Near Pavilion
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Le Roy, New YorkSemi-Private3.980392156951
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Stafford, New YorkPublic
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Stafford, New YorkPrivate5.01
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Warsaw, New YorkPublic
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Warsaw, New YorkPublic
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Caledonia, New YorkPrivate4.489583333396
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Batavia, New YorkPublic
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Batavia, New YorkPublic
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Batavia, New YorkPublic
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Perry, New YorkPublic4.017
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