Caledonia Golf Guide
Caledonia Golf Courses
Golf Courses Near Caledonia
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Churchville, New YorkPublic4.6232920441466
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Churchville, New YorkPublic4.6232920441466
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Scottsville, New YorkPublic3.846153846213
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Le Roy, New YorkSemi-Private3.980392156951
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Scottsville, New YorkSemi-Private4.2723677706131
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Avon, New YorkPublic4.254
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West Henrietta, New YorkPublic2.01
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Rush, New YorkPublic4.416101055824
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Churchville, New YorkPublic/Municipal3.930
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Churchville, New YorkPublic/Municipal3.930
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