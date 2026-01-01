Avon Golf Guide
Avon Golf Courses
Golf Courses Near Avon
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Geneseo, New YorkSemi-Private4.462365591493
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Caledonia, New YorkPrivate4.489583333396
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Livonia, New YorkSemi-Private4.220238095230
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Lima, New YorkSemi-Private4.1886792453159
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Lima, New YorkSemi-Private4.060606060699
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Rush, New YorkSemi-Private4.3083260966168
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Rush, New YorkPublic4.416101055824
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West Henrietta, New YorkPublic2.01
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Churchville, New YorkPublic4.6232920441466
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Scottsville, New YorkPublic3.846153846213
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