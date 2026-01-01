Penfield Golf Guide
Penfield Golf Courses
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Penfield, New YorkPublic3.85
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Penfield, New YorkPublic3.85
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Penfield, New YorkPrivate0.00
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Penfield, New YorkPrivate0.00
Golf Courses Near Penfield
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Fairport, New YorkPublic4.2779906343206
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Fairport, New YorkPublic3.02
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Rochester, New YorkPublic2.01
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Rochester, New YorkPrivate
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Pittsford, New YorkPrivate5.02
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Rochester, New YorkPrivate4.79166666675
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Rochester, New YorkPrivate4.04
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Rochester, New YorkPrivate
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Fairport, New YorkPublic2.33333333333
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Pittsford, New YorkPrivate
Penfield Driving Ranges
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