Pittsford Golf Guide
Pittsford Golf Courses
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Pittsford, New YorkPrivate
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Pittsford, New YorkPrivate5.02
Golf Courses Near Pittsford
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Rochester, New YorkPrivate4.04
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Rochester, New YorkPublic2.01
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Rochester, New YorkPrivate
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Rochester, New YorkPrivate
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Rochester, New YorkPrivate4.79166666675
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Fairport, New YorkPublic3.02
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Penfield, New YorkPrivate0.00
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Penfield, New YorkPublic3.85
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Fairport, New YorkResort3.777777777863
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Fairport, New YorkPublic4.2779906343206
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