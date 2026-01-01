Henrietta Golf Guide
Henrietta Golf Courses
Golf Courses Near Henrietta
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Pittsford, New YorkPrivate
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Rush, New YorkPublic4.416101055824
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Rush, New YorkSemi-Private4.3083260966168
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Rochester, New YorkPublic2.04
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Rochester, New YorkPublic3.428571428635
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West Henrietta, New YorkPublic2.01
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Rochester, New YorkPrivate
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Rochester, New YorkPrivate4.04
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Rochester, New YorkPrivate
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Rochester, New YorkPublic2.01
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