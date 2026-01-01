Fairport Golf Guide
Fairport Golf Courses
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Fairport, New YorkPublic4.2779906343206
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Fairport, New YorkPublic3.02
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Fairport, New YorkPublic2.33333333333
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Fairport, New YorkResort3.777777777863
Golf Courses Near Fairport
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Penfield, New YorkPrivate0.00
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Pittsford, New YorkPrivate5.02
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Rochester, New YorkPublic2.01
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Penfield, New YorkPublic3.85
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Penfield, New YorkPrivate0.00
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Rochester, New YorkPrivate4.04
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Penfield, New YorkPublic3.85
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Macedon, New YorkSemi-Private4.457142857111
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Rochester, New YorkPrivate5.01
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Victor, New YorkPrivate4.52
Fairport Golf Resorts
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Fairport, New YorkThe Woodcliff Hotel & Spa offers a bit of golf history, having hosted the European Ryder Cup team during the 1995 Matches at nearby Oak Hill. It's unlikely any of the Euros played the nine-hole golf course out back, although guests most certainly can. The hotel features contemporary accommodations, a restaurant, renovated spa, indoor pool,…
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