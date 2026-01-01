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Fairport Golf Guide

Fairport Golf Courses

Golf Courses Near Fairport

Fairport Golf Resorts

  • Woodcliff Hotel & Spa GC
    Woodcliff Hotel and Spa
    Fairport, New York
    The Woodcliff Hotel & Spa offers a bit of golf history, having hosted the European Ryder Cup team during the 1995 Matches at nearby Oak Hill. It's unlikely any of the Euros played the nine-hole golf course out back, although guests most certainly can. The hotel features contemporary accommodations, a restaurant, renovated spa, indoor pool,…

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