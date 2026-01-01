Macedon Golf Guide
Macedon Golf Courses
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Macedon, New YorkSemi-Private4.428571428656
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Macedon, New YorkSemi-Private4.457142857111
Golf Courses Near Macedon
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Fairport, New YorkPublic2.33333333333
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Walworth, New YorkPublic4.95312564
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Fairport, New YorkPublic4.2779906343206
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Victor, New YorkPrivate4.52
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Penfield, New YorkPrivate
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Fairport, New YorkPublic3.02
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Fairport, New YorkResort3.777777777863
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Penfield, New YorkPrivate
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Victor, New YorkPrivate
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Victor, New YorkPublic4.5714285714210
Macedon Driving Ranges
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