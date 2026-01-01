Rush Golf Guide
Rush Golf Courses
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Rush, New YorkPublic4.416101055824
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Rush, New YorkSemi-Private4.3083260966168
Golf Courses Near Rush
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West Henrietta, New YorkPublic2.01
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Henrietta, New YorkPublic0.00
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Scottsville, New YorkSemi-Private4.2723677706131
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Scottsville, New YorkPublic3.846153846213
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Rochester, New YorkPublic2.04
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Pittsford, New YorkPrivate5.01
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Mendon, New YorkSemi-Private5.02
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Churchville, New YorkPublic4.5991704374466
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Rochester, New YorkPublic3.428571428635
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Churchville, New YorkPublic4.5991704374466
Rush Driving Ranges
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