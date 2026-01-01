Rockville Centre Golf Guide
Rockville Centre Golf Courses
Golf Courses Near Rockville Centre
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Hempstead, New YorkPrivate
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Oceanside, New YorkSemi-Private4.21773204251301
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Garden City, New YorkPrivate
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East Rockaway, New YorkMunicipal3.01
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Garden City, New YorkPrivate
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Merrick, New YorkPublic3.04
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Garden City, New YorkPrivate
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Hewlett Harbor, New YorkPrivate
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East Meadow, New YorkMunicipal3.648648648637
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East Meadow, New YorkMunicipal3.547619047642
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