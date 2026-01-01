Rocky Point Golf Guide
Rocky Point Golf Courses
Golf Courses Near Rocky Point
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Mount Sinai, New YorkPublic4.26324553161290
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Ridge, New YorkPrivate0.00
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Middle Island, New YorkPrivate5.01
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Coram, New YorkPublic2.2891504056806
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Middle Island, New YorkPublic1.4951923077105
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Middle Island, New YorkPublic1.4951923077105
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Port Jefferson, New YorkPrivate0.00
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Middle Island, New YorkPublic
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Middle Island, New YorkPublic
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Middle Island, New YorkPublic
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