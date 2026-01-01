Coram Golf Guide
Coram Golf Courses
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Coram, New YorkPrivate5.01
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Coram, New YorkPublic2.2891504056806
Golf Courses Near Coram
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Middle Island, New YorkPublic1.4951923077105
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Middle Island, New YorkPublic1.4951923077105
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Medford, New YorkPrivate4.01
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Middle Island, New YorkPrivate5.01
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Medford, New YorkPublic3.89548063011103
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Mount Sinai, New YorkPublic4.26324553161290
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Middle Island, New YorkPublic
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Centereach, New YorkPublic0.00
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Middle Island, New YorkPublic
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Middle Island, New YorkPublic
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