Port Jefferson Golf Guide
Port Jefferson Golf Courses
Golf Courses Near Port Jefferson
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Mount Sinai, New YorkPublic4.26324553161290
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Centereach, New YorkPublic
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East Setauket, New YorkPrivate
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Rocky Point, New YorkPublic3.2818111915575
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Coram, New YorkPublic2.2891504056806
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Middle Island, New YorkPrivate
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Coram, New YorkPrivate
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Middle Island, New YorkPublic1.4951923077105
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Middle Island, New YorkPublic1.4951923077105
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Saint James, New YorkPrivate
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