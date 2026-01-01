Home / Courses / World / USA / California

Laguna Beach Golf Guide

Laguna Beach Golf Courses

Golf Courses Near Laguna Beach

Laguna Beach Golf Resorts

  • Ben Brown's GC at The Ranch Laguna Beach
    The Ranch at Laguna Beach
    Laguna Beach, California
    The Ranch at Laguna Beach sits tucked in a canyon off of the Pacific Coast Highway across the street from Aliso Beach and the Pacific Ocean. The Aliso Creek winds through the entertaining nine-hole Ben Brown Golf Course. The 97 rooms and suites have all been modernized. A farm-to-table restaurant, outdoor pool, spa and activities complete the…

See Also

Articles, Galleries & Videos

Now Reading
Search Near Me