Laguna Beach Golf Guide
Laguna Beach Golf Courses
Golf Courses Near Laguna Beach
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Laguna Niguel, CaliforniaPrivate0.00
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Dana Point, CaliforniaResort4.268211527268
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Mission Viejo, CaliforniaPublic4.266666666715
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San Juan Capistrano, CaliforniaPrivate0.00
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San Juan Capistrano, CaliforniaPublic2.3065371025567
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Aliso Viejo, CaliforniaPrivate4.16666666676
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Mission Viejo, CaliforniaPrivate5.01
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Laguna Woods, CaliforniaPrivate
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Laguna Woods, CaliforniaPrivate
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Laguna Woods, CaliforniaPrivate
Laguna Beach Golf Resorts
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Laguna Beach, CaliforniaThe Ranch at Laguna Beach sits tucked in a canyon off of the Pacific Coast Highway across the street from Aliso Beach and the Pacific Ocean. The Aliso Creek winds through the entertaining nine-hole Ben Brown Golf Course. The 97 rooms and suites have all been modernized. A farm-to-table restaurant, outdoor pool, spa and activities complete the…
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2 courses | 567 reviews
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1 course | 6 reviews
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0 courses | 0 reviews
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3 courses | 779 reviews
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4 courses | 2 reviews
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2 courses | 397 reviews
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1 course | 216 reviews
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6 courses | 2768 reviews