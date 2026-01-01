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Newport Coast Golf Guide

Newport Coast Golf Courses

Golf Courses Near Newport Coast

Newport Coast Golf Resorts

  • Ocean North at Pelican Hill GC
    The Resort at Pelican Hill
    Newport Coast, California
    The Resort at Pelican Hill is one of SoCal's trendiest getaways, whether it's for golf or to unwind. The resort takes inspiration from the 16th century Italian architect Andrea Palladio. Each one-story bungalow guest room or suite features its own limestone fireplace, private terrace and marble bath. The 2- to 4-bedroom villas are secluded within…

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