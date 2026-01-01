Newport Coast Golf Guide
Newport Coast Golf Courses
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Newport Coast, CaliforniaResort4.4757992852185
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Newport Coast, CaliforniaResort4.2661321164212
Golf Courses Near Newport Coast
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Newport Beach, CaliforniaPrivate0.00
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Newport Beach, CaliforniaPrivate5.01
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Newport Beach, CaliforniaPublic/Resort2.83333333335
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Irvine, CaliforniaPrivate5.01
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Newport Beach, CaliforniaPublic3.7777583236527
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Irvine, CaliforniaPublic4.0433136475545
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Irvine, CaliforniaPublic3.1931144111211
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Santa Ana, CaliforniaPrivate0.00
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Costa Mesa, CaliforniaMunicipal/Public3.61023543652517
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Laguna Woods, CaliforniaPrivate4.02
Newport Coast Golf Resorts
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Newport Coast, CaliforniaThe Resort at Pelican Hill is one of SoCal's trendiest getaways, whether it's for golf or to unwind. The resort takes inspiration from the 16th century Italian architect Andrea Palladio. Each one-story bungalow guest room or suite features its own limestone fireplace, private terrace and marble bath. The 2- to 4-bedroom villas are secluded within…
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