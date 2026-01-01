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Dana Point Golf Guide

Dana Point Golf Courses

Golf Courses Near Dana Point

Dana Point Golf Resorts

  • Monarch Beach Golf Links
    Ritz-Carlton Laguna Niguel
    Dana Point, California
    The Ritz-Carlton, Laguna Niguel overlooks the Pacific Ocean in the trendy SoCal beach town of Dana Point. It is stylish and luxurious, yet welcoming and casual for kids and pets. The hotel, decorated by a revolving collection of works from local artists, is home to a spa, two restaurants, two tennis courts and two pools. The Eco-Adventure Center…
  • Waldorf Astoria Monarch Beach - sunset
    Waldorf Astoria Monarch Beach Resort & Club
    Dana Point, California
    The Waldorf Astoria Monarch Beach Resort & Club is a grand Mediterranean retreat that has earned AAA Five Diamond Awards since 2003 and Mobil/Forbes Five Star Awards since 2007. The Monarch Bay Beach Club is a private beach club across the Pacific Coast Highway where guests have access to a private beach and an all-day food menu in a gorgeous…

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