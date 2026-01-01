Badin Golf Guide
Golf Courses Near Badin
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New London, North CarolinaPrivate4.54
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Mt Gilead, North CarolinaPublic4.8126209834370
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Norwood, North CarolinaSemi-Private4.111111111127
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Troy, North CarolinaPublic4.319636678235
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Asheboro, North CarolinaPublic4.8230986955488
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Locust, North CarolinaSemi-private2.3766423358686
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Asheboro, North CarolinaPrivate3.754
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Salisbury, North CarolinaSemi-Private3.1184210526153
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Asheboro, North CarolinaSemi-Private4.082840791890
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Salisbury, North CarolinaSemi-Private3.667931688834
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