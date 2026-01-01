Troy Golf Guide
Troy Golf Courses
Golf Courses Near Troy
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Mt Gilead, North CarolinaPublic4.8126209834370
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New London, North CarolinaPrivate4.54
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Norwood, North CarolinaSemi-Private4.111111111127
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Asheboro, North CarolinaPrivate3.754
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Asheboro, North CarolinaPublic4.8230986955488
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West End, North CarolinaSemi-Private3.9256283003286
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Seven Lakes, North CarolinaSemi-Private3.4289083913236
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Asheboro, North CarolinaPublic/Municipal4.71428571434
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Jackson Springs, North CarolinaResort3.8867924528106
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West End, North CarolinaPrivate4.793650793755
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