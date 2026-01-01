Roaring Gap Golf Guide
Roaring Gap Golf Courses
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Roaring Gap, North CarolinaPrivate5.01
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Roaring Gap, North CarolinaSemi-Private/Resort4.6922740005487
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Roaring Gap, North CarolinaPrivate
Golf Courses Near Roaring Gap
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Traphill, North CarolinaSemi-Private/Resort4.1873382898102
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Elkin, North CarolinaPublic3.01
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State Road, North CarolinaSemi-Private4.6404463137586
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North Wilkesboro, North CarolinaPublic
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Twin Oaks, North CarolinaSemi-Private5.02
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Galax, VirginiaPublic
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Mount Airy, North CarolinaPublic3.01
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Mount Airy, North CarolinaPublic5.01
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Galax, VirginiaMunicipal2.01
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Dobson, North CarolinaPublic
Roaring Gap Golf Resorts
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Roaring Gap, North CarolinaOlde Beau Resort & Club is located in Western North Carolina's Blue Ridge Mountains in the town of Roaring Gap. It was named after the developer Billy Satterfield's dog, who is the property's logo. It is home to a scenic, 18-hole mountain course and a 9-hole, par-3 course on property. Accommodations start from studio villas to multi-room cottage…
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