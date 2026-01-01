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Roaring Gap Golf Guide

Roaring Gap Golf Courses

Golf Courses Near Roaring Gap

Roaring Gap Golf Resorts

  • Olde Beau GC: #15
    Old Beau Resort & Golf Club
    Roaring Gap, North Carolina
    Olde Beau Resort & Club is located in Western North Carolina's Blue Ridge Mountains in the town of Roaring Gap. It was named after the developer Billy Satterfield's dog, who is the property's logo. It is home to a scenic, 18-hole mountain course and a 9-hole, par-3 course on property. Accommodations start from studio villas to multi-room cottage…

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