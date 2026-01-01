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Los Osos Golf Guide

Los Osos Golf Courses

Golf Courses Near Los Osos

Los Osos Golf Resorts

  • Sea Pines Golf Resort
    Sea Pines Golf Resort
    Los Osos, California
    The Sea Pines Golf Resort resides at the south end of Morro Bay as the gateway to the Montana de Oro State Park. The nine-hole executive course also allows Footgolf and disc golf. A massage will loosen up the muscles after hiking or horseback riding the region's dynamic landscape. The clubhouse restaurant serves breakfast, lunch and dinner.

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