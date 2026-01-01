Los Osos Golf Guide
Los Osos Golf Courses
Golf Courses Near Los Osos
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Morro Bay, CaliforniaPublic3.789473684238
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San Luis Obispo, CaliforniaPublic3.4520
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San Luis Obispo, CaliforniaPublic/Municipal3.6540
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Avila Beach, CaliforniaResort2.7968509308757
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San Luis Obispo, CaliforniaPrivate5.01
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Atascadero, CaliforniaPublic/Municipal3.33333333336
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Grover Beach, CaliforniaPublic4.01
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Paso Robles, CaliforniaPublic4.5248060763121
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Arroyo Grande, CaliforniaPublic4.3313540776530
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Nipomo, CaliforniaPublic/Resort3.3880713159523
Los Osos Golf Resorts
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Los Osos, CaliforniaThe Sea Pines Golf Resort resides at the south end of Morro Bay as the gateway to the Montana de Oro State Park. The nine-hole executive course also allows Footgolf and disc golf. A massage will loosen up the muscles after hiking or horseback riding the region's dynamic landscape. The clubhouse restaurant serves breakfast, lunch and dinner.
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