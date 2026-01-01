Columbus Golf Guide
Featured Destination
Courses: 88
Reviews: 10109
With more than 30 different microbreweries, Columbus is the perfect spot to cool down with a local brew in the afternoon and take the party to the streets at night. There’s several clubs across the city where you can catch live music. Notes, Ace of Cups, and the Big Room Bar are all great places where you can take part in some live entertainment.
Columbus Golf Courses
-
Columbus, OhioMunicipal4.0902255639133
-
Columbus, OhioPrivate4.01
-
Columbus, OhioPublic/Municipal4.8454301075125
-
Columbus, OhioPrivate
-
Columbus, OhioPrivate/Military
-
Columbus, OhioSemi-Private3.65
-
Columbus, OhioPrivate
-
Columbus, OhioPublic4.071428571498
-
Columbus, OhioSemi-Private3.65
-
Columbus, OhioPrivate
-
Columbus, OhioPublic4.298701298777
-
Worthington, OhioPrivate
-
Columbus, OhioPrivate4.01
Golf Courses Near Columbus
-
Gahanna, OhioPublic2.754
-
Westerville, OhioPrivate3.754
-
Gahanna, OhioPublic3.722222222236
-
New Albany, OhioPrivate
-
New Albany, OhioPrivate
-
Blacklick, OhioPrivate
-
New Albany, OhioPrivate
-
Lewis Center, OhioPublic2.659709044936
-
Hilliard, OhioPrivate4.754
-
Westerville, OhioPrivate5.01
Columbus Driving Ranges
-
Whitehall, OH
-
Columbus, OH
See Also
-
2 courses | 40 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 36 reviews
-
5 courses | 6 reviews
-
5 courses | 498 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
2 courses | 14 reviews
-
1 course | 89 reviews
-
4 courses | 382 reviews