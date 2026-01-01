Newton Falls Golf Guide
Newton Falls Golf Courses
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Newton Falls, OhioPublic4.52
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Newton Falls, OhioPublic
Golf Courses Near Newton Falls
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Warren, OhioPublic2.910
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Southington, OhioSemi-Private
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Southington, OhioSemi-Private
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Lake Milton, OhioPublic3.9620486204187
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Warren, OhioPublic4.66666666673
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Warren, OhioPublic5.01
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Warren, OhioPrivate4.01
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Garrettsville, OhioPublic3.611111111124
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Lake Milton, OhioPublic2.01
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North Jackson, OhioSemi-Private1.01
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