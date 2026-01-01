Home / Courses / World / USA / Ohio

Warren Golf Guide

Warren Golf Courses

Golf Courses Near Warren

Warren Golf Resorts

  • Avalon at Squaw Creek GC
    Avalon Golf & Country Club, The Grand Resort
    Warren, Ohio
    The Grand Resort offers spacious suites and access to all four courses under the Avalon ownership group: Avalon at Squaw Creek, Avalon at Buhl Park, Avalon Field Club at New Castle and the Avalon Athletic Club at Boardman, all within 40 minutes of one another. Restaurants, indoor and outdoor pools, fitness centers and salon and spa facilities are…

See Also

Articles, Galleries & Videos

Now Reading
Search Near Me