Warren Golf Guide
Warren Golf Courses
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Warren, OhioPublic4.58333333336
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Warren, OhioPublic4.66666666673
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Warren, OhioPublic2.910
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Warren, OhioPublic5.01
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Warren, OhioPublic/Municipal3.013289036544
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Warren, OhioPrivate4.01
Golf Courses Near Warren
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Cortland, OhioPublic3.11764705885
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Vienna, OhioPublic5.01
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Newton Falls, OhioPublic0.00
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Vienna, OhioSemi-Private4.647058823523
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Cortland, OhioPublic0.00
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Newton Falls, OhioPublic4.52
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Cortland, OhioPublic3.37540
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Girard, OhioPublic2.71428571433
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Vienna, OhioPublic4.02
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Cortland, OhioPublic3.37540
Warren Golf Resorts
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Warren, OhioThe Grand Resort offers spacious suites and access to all four courses under the Avalon ownership group: Avalon at Squaw Creek, Avalon at Buhl Park, Avalon Field Club at New Castle and the Avalon Athletic Club at Boardman, all within 40 minutes of one another. Restaurants, indoor and outdoor pools, fitness centers and salon and spa facilities are…
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