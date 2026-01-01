Defiance Golf Guide
Defiance Golf Courses
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Defiance, OhioSemi-Private4.176470588254
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Defiance, OhioPublic3.869281045841
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Defiance, OhioPublic3.538235294119
Golf Courses Near Defiance
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Napoleon, OhioPublic/Municipal
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Stryker, OhioPublic5.01
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Bryan, OhioPrivate4.01
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Bryan, OhioPublic1.01
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Ottawa, OhioPublic5.01
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Wauseon, OhioSemi-Private4.470588235317
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Ottawa, OhioPublic4.2851583381217
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Montpelier, OhioSemi-Private
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Hicksville, OhioPublic
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Woodburn, IndianaPublic4.067973856243
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